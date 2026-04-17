Concert New Chicago Jam Le Yard Étretat
Concert New Chicago Jam Le Yard Étretat samedi 2 mai 2026.
Étretat
Concert New Chicago Jam
Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 21:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Au cœur d’Étretat, le Yard ouvre sa scène à New Chicago Jam pour une soirée placée sous le signe de la musique live.
Dans l’atmosphère chaleureuse de ce pub emblématique, laissez-vous porter par des sonorités qui résonnent entre convivialité et énergie, le temps d’un concert qui promet de rassembler curieux et amateurs autour d’un même élan. .
Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie normandie37@le-yard.com
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English : Concert New Chicago Jam
L’événement Concert New Chicago Jam Étretat a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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