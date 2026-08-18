Concert New Chocolate Dandies Salle du Grenier à Sel Gainneville
vendredi 2 octobre 2026 · Salle du Grenier à Sel · Gainneville
Informations pratiques
Gainneville
Concert New Chocolate Dandies
Salle du Grenier à Sel Chemin de la découverte, 76700 Gainneville Gainneville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Les New Chocolate Dandies interprètent un répertoire de jazz dansant, swinguant issu des grands standards de jazz. C’est avec bonheur et générosité qu’ils vous transmettront l’amour de cette musique.
Ce formidable groupe fait partie de ces orchestres de jazz traditionnels dont le swing est la principale raison d’être. Cette formation est une véritable cure de bonne humeur et de joie de vivre, dont eux seuls ont le secret.
Réservations à la mairie de Gainneville, par mail à contact@gainneville.fr ou par téléphone au 02 32 79 59 59 .
Salle du Grenier à Sel Chemin de la découverte, 76700 Gainneville Gainneville 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 79 59 59 contact@gainneville.fr
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English : Concert New Chocolate Dandies
L’événement Concert New Chocolate Dandies Gainneville a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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