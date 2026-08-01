Concert Nico Le M Pizzéria Restaurant Châtillon-Saint-Jean
samedi 8 août 2026 · Le M Pizzéria Restaurant · Châtillon-Saint-Jean
Informations pratiques
Châtillon-Saint-Jean
Concert Nico
Le M Pizzéria Restaurant 10 A ZA Les Flottes Châtillon-Saint-Jean Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Venez prendre un repas en tranquille en musique à l’occasion d’un concert de Nico. Bonne ambiance, bonne cuisine et bonne musique garanties !
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Le M Pizzéria Restaurant 10 A ZA Les Flottes Châtillon-Saint-Jean 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 24 11 92 lem.pizzeria@gmail.com
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English :
Come enjoy a leisurely meal with music during one of Nico’s concerts. A great atmosphere, great food, and great music are guaranteed!
L’événement Concert Nico Châtillon-Saint-Jean a été mis à jour le 2026-07-29 par Valence Romans Tourisme