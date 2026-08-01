Concert Nico Le M Pizzéria Restaurant Châtillon-Saint-Jean

samedi 8 août 2026 · Le M Pizzéria Restaurant · Châtillon-Saint-Jean

Informations pratiques

Châtillon-Saint-Jean

Concert Nico

Le M Pizzéria Restaurant 10 A ZA Les Flottes Châtillon-Saint-Jean Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Venez prendre un repas en tranquille en musique à l’occasion d’un concert de Nico. Bonne ambiance, bonne cuisine et bonne musique garanties !

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Le M Pizzéria Restaurant 10 A ZA Les Flottes Châtillon-Saint-Jean 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 24 11 92 lem.pizzeria@gmail.com

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English :

Come enjoy a leisurely meal with music during one of Nico’s concerts. A great atmosphere, great food, and great music are guaranteed!

L’événement Concert Nico Châtillon-Saint-Jean a été mis à jour le 2026-07-29 par Valence Romans Tourisme