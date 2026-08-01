Informations pratiques

Douchy-Montcorbon

Concert No Mad

Lieu dit Les Thibaults Douchy-Montcorbon Loiret

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:30:00

fin : 2026-08-14 00:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Concert Folk à la bougie

Avec sa folk poétique en acoustique, No Mad poursuit son chemin au plus près du vivant, là où le besoin de refuge affleure. Il y a dans leur monde des contes magiques, des fauves qui veillent sur nous et de grandes traverses de lumière où se reflètent nos vies, nos chagrins, nos tendresses. L’éclairage à la bougie nous invite à tendre l’oreille. 6 .

Lieu dit Les Thibaults Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 52 64 32 14 chantdesmoutons@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Folk Concert by La Bougie

L’événement Concert No Mad Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-07-30 par OT 3CBO