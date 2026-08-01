Concert No Mad Douchy-Montcorbon
vendredi 14 août 2026 · Douchy-Montcorbon
Informations pratiques
Douchy-Montcorbon
Concert No Mad
Lieu dit Les Thibaults Douchy-Montcorbon Loiret
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:30:00
fin : 2026-08-14 00:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Concert Folk à la bougie
Avec sa folk poétique en acoustique, No Mad poursuit son chemin au plus près du vivant, là où le besoin de refuge affleure. Il y a dans leur monde des contes magiques, des fauves qui veillent sur nous et de grandes traverses de lumière où se reflètent nos vies, nos chagrins, nos tendresses. L’éclairage à la bougie nous invite à tendre l’oreille. 6 .
Lieu dit Les Thibaults Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 52 64 32 14 chantdesmoutons@gmail.com
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English :
Folk Concert by La Bougie
L’événement Concert No Mad Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-07-30 par OT 3CBO
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