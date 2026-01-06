Concert Not scientists (punk wave français) La Loco Quimperlé

Concert Not scientists (punk wave français)

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-02 03:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Formés au début des années 2010 par Ed et Jim (ex-Uncommonmenfrommars), Not Scientists s’est imposé avec un son conjuguant énergie punk, clarté des guitares et mélodies entêtantes. Leur parcours illustre une évolution naturelle du punk français. Le style musical du groupe rappelle celui d’autres groupes comme Buzzcocks, The Briefs, Hot Water Music et Superchunk.

Not Scientists assume sur leur dernier album VOICES une approche qui pioche dans l’indie rock actuel (High Vis, Death Lens) tout en conservant ses racines mélodiques punk. Le groupe alterne saturation et éclats lumineux, mêlant clins d’œil rétro et guitares cristallines.

Cette fusion punk-wave positionne Not Scientists comme un acteur majeur de la scène alternative française, capable de réinventer les codes sans renier l’énergie originelle !

https://youtu.be/7ae5wQ8QwD8?list=RD7ae5wQ8QwD8 .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Not scientists (punk wave français)

L’événement Concert Not scientists (punk wave français) Quimperlé a été mis à jour le 2026-01-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS