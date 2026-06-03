Concert Nouveaux Talents Temple de l’Église Unie Chomérac
Concert Nouveaux Talents Temple de l’Église Unie Chomérac mercredi 15 juillet 2026.
Concert Nouveaux Talents Temple de l’Église Unie Chomérac Mercredi 15 juillet, 19h00
Au cœur du Festival Cordes en ballade, les concerts « Nouveaux Talents » offrent une autre manière d’entrer dans la musique : plus proche, plus directe, presque à hauteur de regard.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-15T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-15T21:00:00.000+02:00
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Temple de l’Église Unie Rue du Parisien, 07210 Chomérac Chomérac