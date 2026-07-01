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Visite guidée « Les vielles maisons ont une histoire… », Parking du Triolet, Chomérac

samedi 19 septembre 2026 · Parking du Triolet · Chomérac

Visite guidée « Les vielles maisons ont une histoire… », Parking du Triolet, Chomérac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Parking du Triolet
Adresse
135 rue de l'hospice 07066 Chomérac
Ville
07210 Chomérac
Département
Ardèche
Tarif
Limité à 30 personnes

Visite guidée « Les vielles maisons ont une histoire… » Samedi 19 septembre, 10h00 Parking du Triolet Ardèche

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Une déambulation de 2 heures environ à la découverte du patrimoine bâti, du donjon du XIIIe siècle aux faubourgs du XVI au XIXe siècle.

Parking du Triolet 135 rue de l’hospice 07066 Chomérac Chomérac 07210 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0782061762 https://www.chomerac.fr/ Visite guidée du village à l’écoute de l’histoire, des rues et des vielles demeures qui connaissent aujourd’hui un autre destin. Parking du Triolet accessible pour le départ de la visite.
Une déambulation de 2 heures environ à la découverte du patrimoine bâti, du donjon du XIIIe siècle aux faubourgs du XVI au XIXe siècle.

©MairiedeChomérac

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