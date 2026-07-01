Visite guidée « Les vielles maisons ont une histoire… », Parking du Triolet, Chomérac

Informations pratiques

Visite guidée « Les vielles maisons ont une histoire… » Samedi 19 septembre, 10h00 Parking du Triolet Ardèche

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Une déambulation de 2 heures environ à la découverte du patrimoine bâti, du donjon du XIIIe siècle aux faubourgs du XVI au XIXe siècle.

Parking du Triolet 135 rue de l’hospice 07066 Chomérac Chomérac 07210 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0782061762 https://www.chomerac.fr/ Visite guidée du village à l’écoute de l’histoire, des rues et des vielles demeures qui connaissent aujourd’hui un autre destin. Parking du Triolet accessible pour le départ de la visite.

Une déambulation de 2 heures environ à la découverte du patrimoine bâti, du donjon du XIIIe siècle aux faubourgs du XVI au XIXe siècle.

©MairiedeChomérac