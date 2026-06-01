Concert Nuit des Eglises, Eglise St Julien – Ste Basilisse, Salles-d’Aude

Concert Nuit des Eglises Vendredi 19 juin, 20h00 Eglise St Julien – Ste Basilisse Aude

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T20:00:00+02:00 – 2026-06-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-19T20:00:00+02:00 – 2026-06-19T20:30:00+02:00

Les chorales Si Dièse de Cuxac d’Aude, Trioline de Narbonne et Le Choeur Sallois de Salles d’Aude annimeront cette soirée dédiée à la nuit des Eglise 2026.

Eglise St Julien – Ste Basilisse Salles d’Aude 11110 Salles-d’Aude 11110 Aude Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lechoeursallois@gmail.com »}]

Trois chorales présentes pour cette édition 2026 Concert – Chorale – Salles d’Aude