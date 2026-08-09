Concert Ô Bistro Madeline Bluesmageddon Sous la halle Le Mas-d’Agenais
jeudi 20 août 2026 · Sous la halle · Le Mas-d'Agenais
Informations pratiques
Le Mas-d’Agenais
Concert Ô Bistro Madeline Bluesmageddon
Sous la halle 2 Place du Marché Le Mas-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Concert Ô bistro Madeline
Concert Ô bistro Madeline BLUESMAGEDDON
Formule repas à 25 €. Pensez à reserver. .
Sous la halle 2 Place du Marché Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 60 92 54
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English : Concert Ô Bistro Madeline Bluesmageddon
Concert at %D4 Madeline Bistro
L’événement Concert Ô Bistro Madeline Bluesmageddon Le Mas-d’Agenais a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Val de Garonne
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