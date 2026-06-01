Concert Octandre Quévert
Concert Octandre Quévert vendredi 19 juin 2026.
Quévert
Concert Octandre
Chapelle Sainte-Anne du Rocher Quévert Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Au programme de l’octuor, des œuvres de différentes époques , a cappella ou accompagnées au piano. .
Chapelle Sainte-Anne du Rocher Quévert 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 82 79 66
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English :
L’événement Concert Octandre Quévert a été mis à jour le 2026-05-29 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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