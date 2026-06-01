Quévert

Concert Octandre

Chapelle Sainte-Anne du Rocher Quévert Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Au programme de l’octuor, des œuvres de différentes époques , a cappella ou accompagnées au piano. .

Chapelle Sainte-Anne du Rocher Quévert 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 82 79 66

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English :

L’événement Concert Octandre Quévert a été mis à jour le 2026-05-29 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme