AGENDA · Serres-et-Montguyard
Concert | Old Bastides La Bull Serres-et-Montguyard
vendredi 28 août 2026 · La Bull · Serres-et-Montguyard
Informations pratiques
Serres-et-Montguyard
Concert | Old Bastides
La Bull 121 Rue des 2 Cèdres Serres-et-Montguyard Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
La Bull vous propose un concert avec Old Bastides !
Réservation fortement conseillée. .
La Bull 121 Rue des 2 Cèdres Serres-et-Montguyard 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 11 79 87
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English : Concert | Old Bastides
L’événement Concert | Old Bastides Serres-et-Montguyard a été mis à jour le 2026-08-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides