Concert | Old Bastides La Bull Serres-et-Montguyard

Informations pratiques

Serres-et-Montguyard

Concert | Old Bastides

La Bull 121 Rue des 2 Cèdres Serres-et-Montguyard Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

La Bull vous propose un concert avec Old Bastides !

Réservation fortement conseillée. .

La Bull 121 Rue des 2 Cèdres Serres-et-Montguyard 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 11 79 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert | Old Bastides

L’événement Concert | Old Bastides Serres-et-Montguyard a été mis à jour le 2026-08-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides