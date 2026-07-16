Informations pratiques

Concert « Old School Funky Family » ~ Festival Les Résonances ~ Vendredi 18 septembre, 20h30 Esplanade du château de Nègrepelisse Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00

Depuis sa création, Old School Funky Family s’est imposé comme un véritable laboratoire sonore, où les influences funk, jazz, afrobeat et musiques de jeux vidéo fusionnent en une identité unique.

Porté par Jérôme Martineau-Ricotti, compositeur et directeur artistique du projet, le groupe a su affiner, au fil des années, une écriture originale mettant en valeur la puissance expressive de son quatuor de saxophones et la dynamique irrésistible de sa section rythmique : sousaphone, batterie, guitare et claviers.

Leur dernier album, intitulé Peluches Vol. I, prend le contre-pied d’une époque parfois trop sérieusement adulte. Inspiré par une forme de naïveté et de légèreté souvent moquées, cet opus célèbre la joie simple et instinctive de la musique : celle qui fait danser, vibrer et s’envoler.

Conscient de la chance de pouvoir exercer un métier où l’on peut dire « je vais jouer », le groupe signe avec ce nouvel album un hommage à l’énergie pure et aux joies de l’enfance, bercées par ces musiques solaires qu’il continue d’honorer aujourd’hui.

Site du groupe : https://www.facebook.com/theosff/

Réseau social du groupe : https://www.instagram.com/oldschoolfunkyfamily/

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Plus d’informations sur : https://www.tarnetgaronne-artsetculture.fr/

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© Guillaume Fauveau