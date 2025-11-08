Grande bourse d’échanges Auto, moto, cycles Rue Pasteur, Site du Collège Fragonard et du gymnase Jean Taché 82800 Nègrepelisse Nègrepelisse

Nègrepelisse

Grande bourse d’échanges Auto, moto, cycles

Rue Pasteur, Site du Collège Fragonard et du gymnase Jean Taché 82800 Nègrepelisse Parking du Collège Fragonard et du gymnase Jean Taché, rue Pasteur Rue Pasteur, Nègrepelisse Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29

Grande bourse d’échanges de pièces auto, moto, de cycles, miniatures, revues techniques, plaques émaillées…etc… tout ce qui est en relation avec les véhicules de collection.

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Rue Pasteur, Site du Collège Fragonard et du gymnase Jean Taché 82800 Nègrepelisse Parking du Collège Fragonard et du gymnase Jean Taché, rue Pasteur Rue Pasteur, Nègrepelisse 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 25 64 49 97 bourse82800@laposte.net

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English :

Large exchange of car, motorcycle and cycle parts, miniatures, technical magazines, enamelled plates…etc… anything related to classic vehicles.

L’événement Grande bourse d’échanges Auto, moto, cycles Nègrepelisse a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de Tourisme Quercy Vert-Aveyron