Grande bourse d’échanges Auto, moto, cycles Rue Pasteur, Site du Collège Fragonard et du gymnase Jean Taché 82800 Nègrepelisse Nègrepelisse
Grande bourse d’échanges Auto, moto, cycles Rue Pasteur, Site du Collège Fragonard et du gymnase Jean Taché 82800 Nègrepelisse Nègrepelisse samedi 29 août 2026.
Nègrepelisse
Grande bourse d’échanges Auto, moto, cycles
Rue Pasteur, Site du Collège Fragonard et du gymnase Jean Taché 82800 Nègrepelisse Parking du Collège Fragonard et du gymnase Jean Taché, rue Pasteur Rue Pasteur, Nègrepelisse Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29
Grande bourse d’échanges de pièces auto, moto, de cycles, miniatures, revues techniques, plaques émaillées…etc… tout ce qui est en relation avec les véhicules de collection.
.
Rue Pasteur, Site du Collège Fragonard et du gymnase Jean Taché 82800 Nègrepelisse Parking du Collège Fragonard et du gymnase Jean Taché, rue Pasteur Rue Pasteur, Nègrepelisse 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 25 64 49 97 bourse82800@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Large exchange of car, motorcycle and cycle parts, miniatures, technical magazines, enamelled plates…etc… anything related to classic vehicles.
L’événement Grande bourse d’échanges Auto, moto, cycles Nègrepelisse a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de Tourisme Quercy Vert-Aveyron
À voir aussi à Nègrepelisse (Tarn-et-Garonne)
- Circuit des Sept Ponts PR2 Nègrepelisse Nègrepelisse Tarn-et-Garonne 1 mai 2026
- Boucle cyclable Curiosités du monde rural Nègrepelisse Bioule St Cirq Septfonds Nègrepelisse Tarn-et-Garonne 1 mai 2026
- Boucle vélo L’art du goût Nègrepelisse Forêt de Sarret Vaissac Nègrepelisse Tarn-et-Garonne 1 mai 2026