AGENDA · Agon-Coutainville
Concert Oldelaf Agon-Coutainville
lundi 13 juillet 2026 · Agon-Coutainville
Informations pratiques
Agon-Coutainville
Concert Oldelaf
Place du 28 Juillet Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:45:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Concert du 13 juillet Oldelaf (1ère partie Tim Sparking) une soirée festive et décalée, chansons humoristiques et énergie live.
Rendez-vous à 20h45, place du 28 juillet 1944 à Agon-Coutainville. .
Place du 28 Juillet Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie
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English : Concert Oldelaf
L’événement Concert Oldelaf Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-02 par Coutances Tourisme
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