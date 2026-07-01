Informations pratiques

Agon-Coutainville

Concert Oldelaf

Place du 28 Juillet Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:45:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Concert du 13 juillet Oldelaf (1ère partie Tim Sparking) une soirée festive et décalée, chansons humoristiques et énergie live.

Rendez-vous à 20h45, place du 28 juillet 1944 à Agon-Coutainville. .

Place du 28 Juillet Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie

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English : Concert Oldelaf

L’événement Concert Oldelaf Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-02 par Coutances Tourisme