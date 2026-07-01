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Concert Oldelaf Agon-Coutainville

lundi 13 juillet 2026 · Agon-Coutainville

Concert Oldelaf Agon-Coutainville

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
20:45:00
Adresse
Place du 28 Juillet
Ville
50230 Agon-Coutainville
Département
Manche
Tarif

Agon-Coutainville

Concert Oldelaf

Place du 28 Juillet Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:45:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Concert du 13 juillet Oldelaf (1ère partie Tim Sparking) une soirée festive et décalée, chansons humoristiques et énergie live.
Rendez-vous à 20h45, place du 28 juillet 1944 à Agon-Coutainville.   .

Place du 28 Juillet Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie  

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English : Concert Oldelaf

L’événement Concert Oldelaf Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-02 par Coutances Tourisme

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