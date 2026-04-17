Concert Olivier Trevidy | Le Temps de l’Harmonie Le Temps de l’Harmonie Châtillon-en-Vendelais

Châtillon-en-Vendelais

Concert Olivier Trevidy | Le Temps de l’Harmonie

Le Temps de l’Harmonie 42 Rue du Lac Châtillon-en-Vendelais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Le Temps de l’Harmonie recevra Olivier Trevidy en concert le samedi 9 mai à 20h.

Depuis 1992, Olivier Trevidy a une plume bien à lui. S’il reprend magistralement François Béranger ou Renaud, ses propres chansons ont la gouaille et la puissance des textes d’auteur où les sentiers parcourus inspirent ses chansons. On vit avec lui sa Chanson au DRH , on rit avec Son joli tout p’tit jardin ou on s’enthousiasme devant l’inédit

Cauchemar de Georges Brassens, on partage son analyse au Cul du camion …

Le concert est à prix libre à partir de 10€.

Inscription obligatoire par mail contact@letempsdelharmonie.fr

Venez nombreux l’encourager ! .

Le Temps de l’Harmonie 42 Rue du Lac Châtillon-en-Vendelais 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 76 87 95

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L’événement Concert Olivier Trevidy | Le Temps de l’Harmonie Châtillon-en-Vendelais a été mis à jour le 2026-04-17 par OT VITRE