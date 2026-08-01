Informations pratiques

Châtillon-en-Vendelais

Théâtre Pas né pour un petit pain

Châtillon-en-Vendelais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 15:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30

La Compagnie du four à pain vous présente sa pièce Pas né pour un petit pain ! en représentation chez les Régaleurs, à Châtillon-en-Vendelais.

Une comédie rocambolesque qui présente la création du monde dans l’atelier du boulanger… Des personnages hauts en couleurs, une recette très convoitée et des acrobaties dignes d’un James Bons et des tranches de rires !

50 places maximum par représentation, réservations par téléphone au 02 99 76 03 63 et paiements sur place au comptoir des Régaleurs.

Rendez-vous le vendredi 28 août à 17h, le samedi 29 août à 17h et le dimanche 30 août à 15h pour un spectacle d’une heure trente sous dôme dans nos jardins. .

Châtillon-en-Vendelais 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 76 03 63

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English :

L’événement Théâtre Pas né pour un petit pain Châtillon-en-Vendelais a été mis à jour le 2026-08-12 par OT VITRE