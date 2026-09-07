Concert Ombre et lumière du Baroque, Eglise Saint-Sulpice Béthancourt-en-Valois, Béthancourt-en-Valois
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint-Sulpice Béthancourt-en-Valois · Béthancourt-en-Valois
Informations pratiques
Concert Ombre et lumière du Baroque Dimanche 20 septembre, 17h30 Eglise Saint-Sulpice Béthancourt-en-Valois Oise
Participation libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Concert de l’ensemble baroque de l’orchestre Univsersitaire de Picardie et de Lucile-Lou Gaier soprane
Eglise Saint-Sulpice Béthancourt-en-Valois 60129 Béthancourt en Valois Béthancourt-en-Valois 60129 Oise Hauts-de-France Concert de l’Ensemble Baroque de l’Orchestre Universitaire de Picardie et Lucile-Lou Gaier, soprane
Concert de l’ensemble baroque de l’orchestre Univsersitaire de Picardie et de Lucile-Lou Gaier soprane
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