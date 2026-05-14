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Concert Onda Libre (Chant vénézuélien, rythme mexicain, roots cumbia) La Loco Quimperlé

Concert Onda Libre (Chant vénézuélien, rythme mexicain, roots cumbia) La Loco Quimperlé samedi 30 mai 2026.

Lieu : La Loco

Adresse : 33 Boulevard de la Gare

Ville : 29300 Quimperlé

Département : Finistère

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Quimperlé

Concert Onda Libre (Chant vénézuélien, rythme mexicain, roots cumbia)

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 22:30:00

Date(s) :
2026-05-30

KENALUEGO HOLA MUSICA en partenariat avec la LOCO unis pour un évènement culturel et festif COULEURS LATINOS !!!
Avec ONDA LIBRE en concert !
Onda Libré vous embarque dans un voyage musical à travers les rythmes enflammés du continent sud-américain.
Entre Joropo vénézuélien, Son Jarocho mexicain et Roots Cumbia colombienne, le groupe tisse une musique d’une grande force émotionnelle dans laquelle chaque rythme invite à la danse et à l’évasion.
Une expérience scénique intense où la tradition rencontre l’énergie contemporaine pour un spectacle qui marque les esprits et fait vibrer les publics !

20H00-Open doors
20H00-20H30 danse
20H30-22H00 Onda Libré

Réservation obligatoire   .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne  

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English : Concert Onda Libre (Chant vénézuélien, rythme mexicain, roots cumbia)

L’événement Concert Onda Libre (Chant vénézuélien, rythme mexicain, roots cumbia) Quimperlé a été mis à jour le 2026-05-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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