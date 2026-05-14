Concert Onda Libre (Chant vénézuélien, rythme mexicain, roots cumbia) La Loco Quimperlé
Concert Onda Libre (Chant vénézuélien, rythme mexicain, roots cumbia) La Loco Quimperlé samedi 30 mai 2026.
Quimperlé
Concert Onda Libre (Chant vénézuélien, rythme mexicain, roots cumbia)
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 22:30:00
Date(s) :
2026-05-30
KENALUEGO HOLA MUSICA en partenariat avec la LOCO unis pour un évènement culturel et festif COULEURS LATINOS !!!
Avec ONDA LIBRE en concert !
Onda Libré vous embarque dans un voyage musical à travers les rythmes enflammés du continent sud-américain.
Entre Joropo vénézuélien, Son Jarocho mexicain et Roots Cumbia colombienne, le groupe tisse une musique d’une grande force émotionnelle dans laquelle chaque rythme invite à la danse et à l’évasion.
Une expérience scénique intense où la tradition rencontre l’énergie contemporaine pour un spectacle qui marque les esprits et fait vibrer les publics !
20H00-Open doors
20H00-20H30 danse
20H30-22H00 Onda Libré
Réservation obligatoire .
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
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English : Concert Onda Libre (Chant vénézuélien, rythme mexicain, roots cumbia)
L’événement Concert Onda Libre (Chant vénézuélien, rythme mexicain, roots cumbia) Quimperlé a été mis à jour le 2026-05-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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