Concert Onda Libre (Chant vénézuélien, rythme mexicain, roots cumbia) La Loco Quimperlé

Quimperlé

Concert Onda Libre (Chant vénézuélien, rythme mexicain, roots cumbia)

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30 22:30:00

Date(s) :

2026-05-30

KENALUEGO HOLA MUSICA en partenariat avec la LOCO unis pour un évènement culturel et festif COULEURS LATINOS !!!

Avec ONDA LIBRE en concert !

Onda Libré vous embarque dans un voyage musical à travers les rythmes enflammés du continent sud-américain.

Entre Joropo vénézuélien, Son Jarocho mexicain et Roots Cumbia colombienne, le groupe tisse une musique d’une grande force émotionnelle dans laquelle chaque rythme invite à la danse et à l’évasion.

Une expérience scénique intense où la tradition rencontre l’énergie contemporaine pour un spectacle qui marque les esprits et fait vibrer les publics !

20H00-Open doors

20H00-20H30 danse

20H30-22H00 Onda Libré

Réservation obligatoire .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

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English : Concert Onda Libre (Chant vénézuélien, rythme mexicain, roots cumbia)

L’événement Concert Onda Libre (Chant vénézuélien, rythme mexicain, roots cumbia) Quimperlé a été mis à jour le 2026-05-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS