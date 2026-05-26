Concert One for U2 Vrigne-Meuse
Concert One for U2 Vrigne-Meuse samedi 13 juin 2026.
Vrigne-Meuse
Concert One for U2
Eglise Sainte Croix Vrigne-Meuse Ardennes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Entrée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Ouverture des portes à 20h15. Entrée 5€, réservation conseillée car le nombre de place est limité.
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Eglise Sainte Croix Vrigne-Meuse 08350 Ardennes Grand Est +33 6 01 83 56 90
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English :
Doors open at 8.15pm. Admission: 5?, booking recommended as places are limited.
L’événement Concert One for U2 Vrigne-Meuse a été mis à jour le 2026-05-26 par Ardennes Tourisme