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AGENDA · Arudy

Concert Open air DJ SET Le closing de La Guinguette du Val Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy

samedi 12 septembre 2026 · Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela · Arudy

Concert Open air DJ SET Le closing de La Guinguette du Val Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela
Adresse
La Guinguette du Val Éveillé
Ville
64260 Arudy
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 50

Arudy

Concert Open air DJ SET Le closing de La Guinguette du Val

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 17:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Le collectif du Festi’Val Éveillé vous accueille pour la dernière soirée de la saison pour la Guinguette du Val, avec ses DJ résidents et des invités surprises !   .

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08 

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English : Concert Open air DJ SET Le closing de La Guinguette du Val

L’événement Concert Open air DJ SET Le closing de La Guinguette du Val Arudy a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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