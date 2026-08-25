Concert Open air DJ SET Le closing de La Guinguette du Val Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy

Informations pratiques

Arudy

Concert Open air DJ SET Le closing de La Guinguette du Val

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 17:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le collectif du Festi’Val Éveillé vous accueille pour la dernière soirée de la saison pour la Guinguette du Val, avec ses DJ résidents et des invités surprises ! .

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Open air DJ SET Le closing de La Guinguette du Val

L’événement Concert Open air DJ SET Le closing de La Guinguette du Val Arudy a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées