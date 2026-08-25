Concert Open air DJ SET Le closing de La Guinguette du Val Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy
samedi 12 septembre 2026 · Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Concert Open air DJ SET Le closing de La Guinguette du Val
Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 17:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Le collectif du Festi’Val Éveillé vous accueille pour la dernière soirée de la saison pour la Guinguette du Val, avec ses DJ résidents et des invités surprises ! .
Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08
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English : Concert Open air DJ SET Le closing de La Guinguette du Val
L’événement Concert Open air DJ SET Le closing de La Guinguette du Val Arudy a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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