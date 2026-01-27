Concert Opsa Dehëli Nocturnes en Vals de Saintonge Siecq
Concert Opsa Dehëli Nocturnes en Vals de Saintonge Siecq lundi 20 juillet 2026.
Concert Opsa Dehëli Nocturnes en Vals de Saintonge
Bois de la Motte Siecq Charente-Maritime
Tarif : – –
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-20
C’est dans le cadre de Nocturnes en Vals de Saintonge que La Motte retourne dans les bois, pour notre plus grand plaisir !
Bois de la Motte Siecq 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 46 77 73 lamottedesfees@gmail.com
English :
As part of the Nocturnes en Vals de Saintonge festival, La Motte returns to the woods, to our great delight!
