Marche semi-nocturne Siecq
Marche semi-nocturne Siecq samedi 13 juin 2026.
Siecq
Marche semi-nocturne
Bois de la Motte Siecq Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Randonnée pédestre dans les bois avec repas étape.
Deux parcours au choix 8 ou 10 kms
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Bois de la Motte Siecq 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 48 30 68
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English :
Hiking in the woods with a stopover meal.
Choice of two routes: 8 or 10 kms
L’événement Marche semi-nocturne Siecq a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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