Siecq

Marche semi-nocturne

Bois de la Motte Siecq Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Randonnée pédestre dans les bois avec repas étape.

Deux parcours au choix 8 ou 10 kms

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Bois de la Motte Siecq 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 48 30 68

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English :

Hiking in the woods with a stopover meal.

Choice of two routes: 8 or 10 kms

L’événement Marche semi-nocturne Siecq a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge