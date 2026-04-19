Concert Orchestre d’Harmonie de Bordeaux St Hilaire de Villefranche Saint-Hilaire-de-Villefranche
Concert Orchestre d’Harmonie de Bordeaux St Hilaire de Villefranche Saint-Hilaire-de-Villefranche vendredi 15 mai 2026.
Saint-Hilaire-de-Villefranche
Concert Orchestre d’Harmonie de Bordeaux
St Hilaire de Villefranche Salle Jean Garnier Saint-Hilaire-de-Villefranche Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:30:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
L’école de musique de l’ADMS fête ses 40 ans et invite les amis de l’Orchestre d’Harmonie de Bordeaux pour un concert.
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St Hilaire de Villefranche Salle Jean Garnier Saint-Hilaire-de-Villefranche 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 25 86 53
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L’événement Concert Orchestre d’Harmonie de Bordeaux Saint-Hilaire-de-Villefranche a été mis à jour le 2026-04-19 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge