Concert Orchestre d’Harmonie de Bordeaux St Hilaire de Villefranche Saint-Hilaire-de-Villefranche

Saint-Hilaire-de-Villefranche

Concert Orchestre d’Harmonie de Bordeaux

St Hilaire de Villefranche Salle Jean Garnier Saint-Hilaire-de-Villefranche Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:30:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

L’école de musique de l’ADMS fête ses 40 ans et invite les amis de l’Orchestre d’Harmonie de Bordeaux pour un concert.

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St Hilaire de Villefranche Salle Jean Garnier Saint-Hilaire-de-Villefranche 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 25 86 53

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English :

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L’événement Concert Orchestre d’Harmonie de Bordeaux Saint-Hilaire-de-Villefranche a été mis à jour le 2026-04-19 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge