Lus-la-Croix-Haute

Concert Orchestre d’harmonie de Gap

Salle polyvalente Lus-la-Croix-Haute Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 16:00:00

fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

50 musicien.nes dans un programme varié musiques de film, jazz, classique.

Concert précédé d’un atelier de découverte des instruments à vent, pour tous et toutes, de 14h30 à 15h30.

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Salle polyvalente Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 58 55 26

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English :

50 musicians in a varied program of film, jazz and classical music.

Concert preceded by a wind instrument discovery workshop for all, from 2:30 to 3:30 pm.

L’événement Concert Orchestre d’harmonie de Gap Lus-la-Croix-Haute a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme du Pays Diois