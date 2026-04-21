Concert Orchestre d’harmonie de Gap Lus-la-Croix-Haute
Concert Orchestre d’harmonie de Gap Lus-la-Croix-Haute samedi 9 mai 2026.
Lus-la-Croix-Haute
Concert Orchestre d’harmonie de Gap
Salle polyvalente Lus-la-Croix-Haute Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 16:00:00
fin : 2026-05-09 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09
50 musicien.nes dans un programme varié musiques de film, jazz, classique.
Concert précédé d’un atelier de découverte des instruments à vent, pour tous et toutes, de 14h30 à 15h30.
.
Salle polyvalente Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 58 55 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
50 musicians in a varied program of film, jazz and classical music.
Concert preceded by a wind instrument discovery workshop for all, from 2:30 to 3:30 pm.
L’événement Concert Orchestre d’harmonie de Gap Lus-la-Croix-Haute a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme du Pays Diois