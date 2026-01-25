Concert orchestre et chœur des universités de paris Grand Amphithéâtre de la Sorbonne Paris

Concert orchestre et chœur des universités de paris Grand Amphithéâtre de la Sorbonne Paris

Concert orchestre et chœur des universités de paris Grand Amphithéâtre de la Sorbonne Paris lundi 9 février 2026.

BEETHOVEN Symphonie n°8 en fa majeur

BRAHMS – Concerto pour violon en ré majeur

Nathan MIERDL violon

Direction : Carlos DOURTHÉ

Venez écouter l’Orchestre des Universités de Paris sous la direction de Carlos Dourthé !
Le lundi 09 février 2026
de 20h00 à 21h30
payant

20 euros

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-09T21:00:00+01:00
fin : 2026-02-09T22:30:00+01:00
Date(s) : 2026-02-09T20:00:00+02:00_2026-02-09T21:30:00+02:00

Grand Amphithéâtre de la Sorbonne 47 rue des écoles  75005 Paris
https://www.ocup.fr https://www.facebook.com/people/Orchestre-et-Choeur-des-Universit%C3%A9s-de-Paris-OCUP/100063656223075/ https://www.facebook.com/people/Orchestre-et-Choeur-des-Universit%C3%A9s-de-Paris-OCUP/100063656223075/


Afficher la carte du lieu Grand Amphithéâtre de la Sorbonne et trouvez le meilleur itinéraire