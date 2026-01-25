Concert orchestre et chœur des universités de paris Grand Amphithéâtre de la Sorbonne Paris

BEETHOVEN – Symphonie n°8 en fa majeur

BRAHMS – Concerto pour violon en ré majeur

Nathan MIERDL violon

Direction : Carlos DOURTHÉ

Venez écouter l’Orchestre des Universités de Paris sous la direction de Carlos Dourthé !

Le lundi 09 février 2026

de 20h00 à 21h30

payant

20 euros

Tout public.

Grand Amphithéâtre de la Sorbonne 47 rue des écoles 75005 Paris

https://www.ocup.fr https://www.facebook.com/people/Orchestre-et-Choeur-des-Universit%C3%A9s-de-Paris-OCUP/100063656223075/ https://www.facebook.com/people/Orchestre-et-Choeur-des-Universit%C3%A9s-de-Paris-OCUP/100063656223075/



