Concert Orchestre Junior et Chorale de l’Esperance Mareuillaise Mareuil en Périgord
Concert Orchestre Junior et Chorale de l’Esperance Mareuillaise Mareuil en Périgord lundi 15 juin 2026.
Mareuil en Périgord
Concert Orchestre Junior et Chorale de l’Esperance Mareuillaise
Salle Jeanne d’Arc Mareuil en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 18:00:00
fin : 2026-06-15 19:00:00
Date(s) :
2026-06-15
Concert Orchestre Junior et Chorale de l’Esperance Mareuillaise. Salle Jeanne D’Arc (locaux de l’Espérance mareuillaise)
Concert Orchestre Junior et Chorale de l’Esperance Mareuillaise. Salle Jeanne D’Arc (locaux de l’Espérance mareuillaise) .
Salle Jeanne d’Arc Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 74 70
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English : Concert Orchestre Junior et Chorale de l’Esperance Mareuillaise
Concert by the Esperance Mareuillaise Junior Orchestra and Choir. Salle Jeanne D’Arc (Esperance Mareuillaise premises)
L’événement Concert Orchestre Junior et Chorale de l’Esperance Mareuillaise Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2026-06-08 par Val de Dronne
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