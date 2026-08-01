Informations pratiques

Cazouls-lès-Béziers

CONCERT ORCHESTRÉ LYRIQUE LA DAME BLANCHE AUDREY MAIGNAN

Place des 140 Cazouls-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Après la représentation l’année dernière de Don Giovanni de Mozart, la la compagnie les trois masques s’attaque cette fois ci à La Dame Blanche de Boieldieu,

Une œuvre à la fois surnaturelle et drôle !

Entrée libre, sans réservation (libre participation aux frais).

Après la représentation l’année dernière de Don Giovanni de Mozart, la compagnie les trois masques s’attaque cette fois ci à La Dame Blanche de Boieldieu,

Une œuvre à la fois surnaturelle et drôle !

Entrée libre, sans réservation (libre participation aux frais).

La Dame Blanche / Anna Audrey Maignan

Jenny Anna Hornung

Marguerite Isabelle Prebet

Georges Brown Thierry Mallet

Gaveston / Mac Irton Kilian Esparre / Paul Le Calvé

Dikson Sylvain Sapé

Gabriel Robin Esparre

Piano Laurent Amourette .

Place des 140 Cazouls-lès-Béziers 34370 Hérault Occitanie

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English : CONCERT ORCHESTRÉ LYRIQUE LA DAME BLANCHE AUDREY MAIGNAN

Following last year’s production of Mozart’s *Don Giovanni*, the theater company *Les Trois Masques* is now taking on Boieldieu’s *La Dame Blanche*,

a work that is both supernatural and funny!

Free admission, no reservation required (donations welcome).

L’événement CONCERT ORCHESTRÉ LYRIQUE LA DAME BLANCHE AUDREY MAIGNAN Cazouls-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 OT LA DOMITIENNE