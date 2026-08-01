CONCERT ORCHESTRÉ LYRIQUE LA DAME BLANCHE AUDREY MAIGNAN Cazouls-lès-Béziers
dimanche 16 août 2026 · Cazouls-lès-Béziers
Informations pratiques
Cazouls-lès-Béziers
CONCERT ORCHESTRÉ LYRIQUE LA DAME BLANCHE AUDREY MAIGNAN
Place des 140 Cazouls-lès-Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Après la représentation l’année dernière de Don Giovanni de Mozart, la la compagnie les trois masques s’attaque cette fois ci à La Dame Blanche de Boieldieu,
Une œuvre à la fois surnaturelle et drôle !
Entrée libre, sans réservation (libre participation aux frais).
Après la représentation l’année dernière de Don Giovanni de Mozart, la compagnie les trois masques s’attaque cette fois ci à La Dame Blanche de Boieldieu,
Une œuvre à la fois surnaturelle et drôle !
Entrée libre, sans réservation (libre participation aux frais).
La Dame Blanche / Anna Audrey Maignan
Jenny Anna Hornung
Marguerite Isabelle Prebet
Georges Brown Thierry Mallet
Gaveston / Mac Irton Kilian Esparre / Paul Le Calvé
Dikson Sylvain Sapé
Gabriel Robin Esparre
Piano Laurent Amourette .
Place des 140 Cazouls-lès-Béziers 34370 Hérault Occitanie
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English : CONCERT ORCHESTRÉ LYRIQUE LA DAME BLANCHE AUDREY MAIGNAN
Following last year’s production of Mozart’s *Don Giovanni*, the theater company *Les Trois Masques* is now taking on Boieldieu’s *La Dame Blanche*,
a work that is both supernatural and funny!
Free admission, no reservation required (donations welcome).
L’événement CONCERT ORCHESTRÉ LYRIQUE LA DAME BLANCHE AUDREY MAIGNAN Cazouls-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 OT LA DOMITIENNE
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