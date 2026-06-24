Cazouls-lès-Béziers

TRAILRAIL34

Place des Cent Quarante Cazouls-lès-Béziers Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Journée de TRAIL 11 16 ou 28kms dans les puechs de Cazouls et Cessenon

Journée de Trail comprenant 3 courses nature sur chemins et sentiers

11km 200D+ / 16 kms 350D+ / 28kms 700D+

Courses pour enfants gratuites

Randonnée pédestre 11kms

Inscriptions sur le site ATS-sport.com

Départ de la place des 140 (Mairie) .

Place des Cent Quarante Cazouls-lès-Béziers 34370 Hérault Occitanie +33 7 69 35 26 35 trailrail34@gmail.Com

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English : TRAILRAIL34

TRAIL Day: 11, 16, or 28 km in the Puechs of Cazouls and Cessenon

L’événement TRAILRAIL34 Cazouls-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 OT LA DOMITIENNE