TRAILRAIL34 Cazouls-lès-Béziers
TRAILRAIL34 Cazouls-lès-Béziers dimanche 23 août 2026.
Cazouls-lès-Béziers
TRAILRAIL34
Place des Cent Quarante Cazouls-lès-Béziers Hérault
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Journée de TRAIL 11 16 ou 28kms dans les puechs de Cazouls et Cessenon
Journée de Trail comprenant 3 courses nature sur chemins et sentiers
11km 200D+ / 16 kms 350D+ / 28kms 700D+
Courses pour enfants gratuites
Randonnée pédestre 11kms
Inscriptions sur le site ATS-sport.com
Départ de la place des 140 (Mairie) .
Place des Cent Quarante Cazouls-lès-Béziers 34370 Hérault Occitanie +33 7 69 35 26 35 trailrail34@gmail.Com
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English : TRAILRAIL34
TRAIL Day: 11, 16, or 28 km in the Puechs of Cazouls and Cessenon
L’événement TRAILRAIL34 Cazouls-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 OT LA DOMITIENNE
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