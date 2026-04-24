Concert Orchestre Sud Loire & l’Harmonie des Tonneliers d’Epernay Espace Pierre Godbillon Magenta
Concert Orchestre Sud Loire & l’Harmonie des Tonneliers d’Epernay Espace Pierre Godbillon Magenta samedi 2 mai 2026.
Magenta
Concert Orchestre Sud Loire & l’Harmonie des Tonneliers d’Epernay
Espace Pierre Godbillon 1 Rue de la République Magenta Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 18:30:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Tout public
L’Espace Culturel P. Godbillon de Magenta accueille le concert de l’Orchestre Sud Loire & de l’Harmonie des Tonneliers d’Epernay.
L’Orchestre Sud Loire de Doué-la-Fontaine sous la direction d’A. Tourin et R. Sauvage.
L’Harmonie des Tonneliers d’Epernay sous la direction de B. Sanfilippo & C. Quiaios
Entrée libre.
Ouverture des portes à 18H00 .
Espace Pierre Godbillon 1 Rue de la République Magenta 51530 Marne Grand Est harmonietonnoepernay@gmail.com
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English : Concert Orchestre Sud Loire & l’Harmonie des Tonneliers d’Epernay
L’événement Concert Orchestre Sud Loire & l’Harmonie des Tonneliers d’Epernay Magenta a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Epernay en Champagne