Concert Orchestre Sud Loire & l’Harmonie des Tonneliers d’Epernay Espace Pierre Godbillon Magenta

Magenta

Concert Orchestre Sud Loire & l’Harmonie des Tonneliers d’Epernay

Espace Pierre Godbillon 1 Rue de la République Magenta Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 18:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Tout public

L’Espace Culturel P. Godbillon de Magenta accueille le concert de l’Orchestre Sud Loire & de l’Harmonie des Tonneliers d’Epernay.

L’Orchestre Sud Loire de Doué-la-Fontaine sous la direction d’A. Tourin et R. Sauvage.

L’Harmonie des Tonneliers d’Epernay sous la direction de B. Sanfilippo & C. Quiaios

Entrée libre.

Ouverture des portes à 18H00 .

Espace Pierre Godbillon 1 Rue de la République Magenta 51530 Marne Grand Est harmonietonnoepernay@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Orchestre Sud Loire & l’Harmonie des Tonneliers d’Epernay

L’événement Concert Orchestre Sud Loire & l’Harmonie des Tonneliers d’Epernay Magenta a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Epernay en Champagne