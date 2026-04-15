Concert : orchestre symphonique & chœurs, Église Saint-Évroult, Mesnils-sur-Iton
Concert : orchestre symphonique & chœurs, Église Saint-Évroult, Mesnils-sur-Iton vendredi 12 juin 2026.
Concert : orchestre symphonique & chœurs Vendredi 12 juin, 20h30 Église Saint-Évroult Eure
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T20:30:00+02:00 – 2026-06-12T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-12T20:30:00+02:00 – 2026-06-12T22:00:00+02:00
Venez écouter les chœurs Mezza Voce (Nonancourt) et Double Croche et Contrepoint (Saint-André-de-l’Eure) accompagnés par les musiciens de l’orchestre symphonique de l’Agglo du Pays de Dreux !
Un programme riche et varié vous attend : variété du monde entier, mais aussi musiques traditionnelles ou musique classique.
Église Saint-Évroult Pl. de l’Église 27240 Mesnils-sur-Iton Mesnils-sur-Iton 27240 Damville Eure Normandie
Un concert de l’orchestre symphonique de l’Agglo du Pays de Dreux et des chorales Mezza Voce et Double Croche et Contrepoint à Dreux. concert concert symphonique
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