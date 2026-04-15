Concert : orchestre symphonique & chœurs, Église Saint-Évroult, Mesnils-sur-Iton

Concert : orchestre symphonique & chœurs Vendredi 12 juin, 20h30 Église Saint-Évroult Eure

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T20:30:00+02:00 – 2026-06-12T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T20:30:00+02:00 – 2026-06-12T22:00:00+02:00

Venez écouter les chœurs Mezza Voce (Nonancourt) et Double Croche et Contrepoint (Saint-André-de-l’Eure) accompagnés par les musiciens de l’orchestre symphonique de l’Agglo du Pays de Dreux !

Un programme riche et varié vous attend : variété du monde entier, mais aussi musiques traditionnelles ou musique classique.

Église Saint-Évroult Pl. de l’Église 27240 Mesnils-sur-Iton Mesnils-sur-Iton 27240 Damville Eure Normandie

Un concert de l’orchestre symphonique de l’Agglo du Pays de Dreux et des chorales Mezza Voce et Double Croche et Contrepoint à Dreux. concert concert symphonique