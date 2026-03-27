La Nuit Des Colibris Concert Bigflo et Oli Parc des Châteaux Mesnils-sur-Iton

La Nuit Des Colibris Concert Bigflo et Oli

Parc des Châteaux Condé-sur-Iton Mesnils-sur-Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le parc des châteaux de Condé-sur-Iton, dans l’Eure, en Normandie, accueillera le samedi 13 juin 2026, la Nuit des Colibris.

Après une première partie surprise, Big Flo et Oli se produiront en concert pour célébrer la sortie de leur nouvel album, Karma. Puis la soirée se poursuit autour d’un DJ set et d’un feu d’artifice.

Buvette, restauration, artisanat et bien-être le Village vous accueille pour des pauses rafraîchissantes.

On dit souvent que pour éteindre l’incendie, chacun doit faire sa part. Ici, on rallume la flamme de la fête, de la joie et du partage. La Nuit du Colibri est née d’une envie simple créer une parenthèse enchantée au Parc des Châteaux de Condé-sur-Iton. Un moment nocturne, vibrant et cosmopolite, où les couleurs de nos différences se mélangent pour ne former qu’une seule effervescence. Parce qu’un colibri en Normandie, c’est rare, c’est précieux… et c’est exactement ce que sera cette soirée exceptionnelle. Prêts à faire votre part de bonheur ? Cette première édition commence très fort Ils ont fait chanter la France entière, ils ont rempli des stades, mais le 13 juin 2026, c’est avec nous que Bigflo & Oli ont rendez-vous. Pour leur grand retour en festival, ils ont choisi la magie du Parc des Châteaux pour une soirée qui s’annonce déjà légendaire. Imaginez la douceur d’une nuit de juin, l’effervescence des premiers accords et cette énergie unique que seuls les deux frères savent créer. Le colibri s’apprête à vibrer très fort. Et vous ?

Parking gratuit.

Billetterie en ligne. .

Parc des Châteaux Condé-sur-Iton Mesnils-sur-Iton 27160 Eure Normandie

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English : La Nuit Des Colibris Concert Bigflo et Oli

L’événement La Nuit Des Colibris Concert Bigflo et Oli Mesnils-sur-Iton a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure