CONCERT ORCHESTRE SYNCOPATHIQUE Hérépian
CONCERT ORCHESTRE SYNCOPATHIQUE Hérépian vendredi 7 août 2026.
Hérépian
CONCERT ORCHESTRE SYNCOPATHIQUE
Place de la Croix Hérépian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
VIVEZ L’ESTIVALE GRAND ORB DANS LES COMMUNES
Spectacles gratuits en extérieur
Le Vendredi 7 Aout 2026 à 20h
L’orchestre Syncopathique est un groupe de musiciens montpelliérains passionnés par le jazz traditionnel de la nouvee Orléans.
Gratuit, tout public (1h)
Info au 04 87 83 05 20
VIVEZ L’ESTIVALE GRAND ORB DANS LES COMMUNES
Spectacles gratuits en extérieur
Le Vendredi 7 Aout 2026 à 20h
L’orchestre Syncopathique est un groupe de musiciens montpelliérains passionnés par le jazz traditionnel de la nouvee Orléans.
Entre swing, blues et rythmes festifs, le groupe fait revivre l’esprit des marching bands américains dans une ambiance chaleureuse et populaire.
Porté autatn par les voix que par les instruments, leur univers musical invite la public un véritable voyage entre jazz clubs, bayous et rue animées de la Nouvelle Orléans.
Gratuit, tout public (1h)
Info au 04 87 83 05 20 .
Place de la Croix Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 4 97 83 05 20
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English :
EXPERIENCE THE GRAND ORB SUMMER FESTIVAL IN THE TOWNS
Free outdoor performances
Friday, August 7, 2026, at 8:00 p.m.
The Syncopathique Orchestra is a group of musicians from Montpellier who are passionate about traditional New Orleans jazz.
Free, all ages (1 hour)
Info at 04 87 83 05 20
L’événement CONCERT ORCHESTRE SYNCOPATHIQUE Hérépian a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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