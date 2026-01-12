Concert Orchestres du Sud Saintonge Harmonie cantonale de Mirambeau et La Joyeuse Chevancelaise Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac

Concert Orchestres du Sud Saintonge Harmonie cantonale de Mirambeau et La Joyeuse Chevancelaise

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-03-14 20:00:00

Ils se retrouvent de nouveau cette année pour une grande soirée : les orchestres du sud saintonge préparent encore de belles surprises, entre morceaux classiques et compositions modernes.

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

English :

Harmonie cantonale de Mirambeau and La Joyeuse Chevancelaise

The orchestras of southern Saintonge are back together again this year for a grand evening of classical music and modern compositions.

