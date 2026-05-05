Concert Orgue et Voix Place de la République Hendaye

Hendaye

Concert Orgue et Voix

Place de la République Eglise Saint Vincent Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 21:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Avec Miriam Cepeda (orgue), Céline Victores (soprano) Jean Goyetche (ténor) et Léonardo Valazza (baryton). .

Place de la République Eglise Saint Vincent Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 48 12 68 amis.orgue.hendaye@sfr.fr

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English : Concert Orgue et Voix

L’événement Concert Orgue et Voix Hendaye a été mis à jour le 2026-05-01 par Hendaye Tourisme & Commerce