Concert Orgue et Voix Place de la République Hendaye
Concert Orgue et Voix Place de la République Hendaye mardi 18 août 2026.
Hendaye
Concert Orgue et Voix
Place de la République Eglise Saint Vincent Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Avec Miriam Cepeda (orgue), Céline Victores (soprano) Jean Goyetche (ténor) et Léonardo Valazza (baryton). .
Place de la République Eglise Saint Vincent Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 48 12 68 amis.orgue.hendaye@sfr.fr
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English : Concert Orgue et Voix
L’événement Concert Orgue et Voix Hendaye a été mis à jour le 2026-05-01 par Hendaye Tourisme & Commerce
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