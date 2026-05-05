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Concert Orgue et Voix Place de la République Hendaye

Concert Orgue et Voix Place de la République Hendaye mardi 18 août 2026.

Lieu : Place de la République

Adresse : Eglise Saint Vincent

Ville : 64700 Hendaye

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 18 août 2026

Fin : mardi 18 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Hendaye

Concert Orgue et Voix

Place de la République Eglise Saint Vincent Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:00:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Avec Miriam Cepeda (orgue), Céline Victores (soprano) Jean Goyetche (ténor) et Léonardo Valazza (baryton).   .

Place de la République Eglise Saint Vincent Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 48 12 68  amis.orgue.hendaye@sfr.fr

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English : Concert Orgue et Voix

L’événement Concert Orgue et Voix Hendaye a été mis à jour le 2026-05-01 par Hendaye Tourisme & Commerce

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