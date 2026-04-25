Concert Orgue et Voix Montfort-sur-Meu
Concert Orgue et Voix Montfort-sur-Meu samedi 9 mai 2026.
Montfort-sur-Meu
Concert Orgue et Voix
Boulevard Léon Moutet Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Le samedi 9 mai à 20h30 à l’église de Montfort-sur-Meu, venez assister au concert Orgue et Voix par Les Amis de l’Orgue.
Concert Orgue et Voix pendant lequel les airs chantés par Céline Le Bihan accompagnée de Sam Verlen à l’orgue alterneront avec des pièces instrumentales interprétées par Same Verlen et Axel Le Bihan très jeune organise virtuose.
Avec rediffusion de la tribune sur écran géant.
Avec la participation de Axel Le Bihan, organiste et Renaud Blaise, Basse.
Entrée 10€. Gratuit pour les moins de 18 ans.
Sur réservation. .
Boulevard Léon Moutet Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 79 93 46 26
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English :
L’événement Concert Orgue et Voix Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Montfort Communauté
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