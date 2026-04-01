CONFERENCE Le sarrasin en Bretagne culture et alimentation du XVe au XXe siècle Place de la Gare Montfort-sur-Meu

Montfort-sur-Meu

CONFERENCE Le sarrasin en Bretagne culture et alimentation du XVe au XXe siècle

Place de la Gare Atelier à Quai n°3 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 19:00:00

fin : 2026-04-30 20:15:00

Date(s) :

2026-04-30

Introduit comme culture vivrière dans l’ouest de la France au cours des XVe et XVIe siècles, le sarrasin y de-vient la principale culture et denrée alimentaire à partir du XVIIe siècle. Cette conférence se penche sur le rôle de cette plante dans les différents pans des sociétés du XVIe au XXe siècle.

Avec Alain-Gilles Chaussat, docteur en histoire rural et directeur de l’éco-musée de la Bintinais à Rennes.

Rdv jeudi 19 avril à 19h pour une heure de conférence suivie d’un échange avec le conférencier. .

Place de la Gare Atelier à Quai n°3 Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62

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English :

L’événement CONFERENCE Le sarrasin en Bretagne culture et alimentation du XVe au XXe siècle Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Montfort Communauté