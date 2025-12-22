Montfort-sur-Meu

Stage de théâtre

2 Boulevard Villebois Mareuil Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:00:00

fin : 2026-06-17 17:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Le mercredi 17 juin de 14h à 17h30, Athéna en Scène propose aux enfants de 8 à 11 ans, un stage pour découvrir le théâtre à l’Avant-Scène, de Montfort-sur-Meu.

Sur inscription. .

2 Boulevard Villebois Mareuil Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Stage de théâtre Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Montfort Communauté