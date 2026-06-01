les JNA 2026 au Super U Pays de Montfort Launay Quéro, Super U Pays de Montfort Launay Quéro, Montfort-sur-Meu
les JNA 2026 au Super U Pays de Montfort Launay Quéro, Super U Pays de Montfort Launay Quéro, Montfort-sur-Meu vendredi 5 juin 2026.
les JNA 2026 au Super U Pays de Montfort Launay Quéro 5 et 6 juin Super U Pays de Montfort Launay Quéro Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T08:30:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T08:30:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00
Super U Pays de Montfort Launay Quéro 35160 Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne
JNA 2026 Super U Pays de Montfort JNA
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