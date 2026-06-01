les JNA 2026 au Super U Pays de Montfort Launay Quéro, Super U Pays de Montfort Launay Quéro, Montfort-sur-Meu

les JNA 2026 au Super U Pays de Montfort Launay Quéro 5 et 6 juin Super U Pays de Montfort Launay Quéro Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T08:30:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T08:30:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Super U Pays de Montfort Launay Quéro 35160 Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne

JNA 2026 Super U Pays de Montfort JNA