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les JNA 2026 au Super U Pays de Montfort Launay Quéro, Super U Pays de Montfort Launay Quéro, Montfort-sur-Meu

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les JNA 2026 au Super U Pays de Montfort Launay Quéro, Super U Pays de Montfort Launay Quéro, Montfort-sur-Meu vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Super U Pays de Montfort Launay Quéro

Adresse : 35160 Montfort-sur-Meu

Ville : 35160 Montfort-sur-Meu

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

les JNA 2026 au Super U Pays de Montfort Launay Quéro 5 et 6 juin Super U Pays de Montfort Launay Quéro Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T08:30:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T08:30:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Super U Pays de Montfort Launay Quéro 35160 Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne
JNA 2026 Super U Pays de Montfort JNA

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