Randonnées de La Cane Montfort-sur-Meu
Randonnées de La Cane Montfort-sur-Meu samedi 6 juin 2026.
Montfort-sur-Meu
Randonnées de La Cane
Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Le samedi 6 juin après-midi et le dimanche 7 juin, l’association les Cyclo Randonneurs Montfortais organisent les randonnées de La Cane.
Tout un programme vous attend !
Pour les vélos côté route, au choix
– 45 km
– 70 km
– 92 km
Circuits fléchés, ravitaillement à la Chapelle de Ropenard, identifiant Openrunner sur demande
Pour les vélos côté gravel
– 50 km
– 70 km
Chemins, sentiers et petites routes, esprit aventure et nature
Infos pratiques
– Accueil et inscriptions Abbaye Saint-Jacques près de la Cooperl le samedi dès 13h ou dès 8h le samedi.
– Départ libre le samedi jusqu’à 14h30 ou 9h30 le dimanche
Ouvert à tous ! .
Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 27 88 18 87
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English :
L’événement Randonnées de La Cane Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Montfort Communauté
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