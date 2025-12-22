Montfort-sur-Meu

Randonnées de La Cane

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Le samedi 6 juin après-midi et le dimanche 7 juin, l’association les Cyclo Randonneurs Montfortais organisent les randonnées de La Cane.

Tout un programme vous attend !

Pour les vélos côté route, au choix

– 45 km

– 70 km

– 92 km

Circuits fléchés, ravitaillement à la Chapelle de Ropenard, identifiant Openrunner sur demande

Pour les vélos côté gravel

– 50 km

– 70 km

Chemins, sentiers et petites routes, esprit aventure et nature

Infos pratiques

– Accueil et inscriptions Abbaye Saint-Jacques près de la Cooperl le samedi dès 13h ou dès 8h le samedi.

– Départ libre le samedi jusqu’à 14h30 ou 9h30 le dimanche

Ouvert à tous ! .

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 27 88 18 87

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English :

L’événement Randonnées de La Cane Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Montfort Communauté