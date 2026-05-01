Montfort-sur-Meu

ATELIER MODELAGE Adulte & enfants

1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 10:00:00

fin : 2026-05-27 12:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Découvrons ensemble le modelage intuitif et spontané à l’argile.

Seul.e, entre amis, avec nos enfants, partageons un temps et découvrons ensemble le modelage à l’argile pour créer des oeuvres éphémeres.

Nous créerons en toute spontanéité ce qui vous vient sur l’instant, sans cuisson.

Je serais là pour vous guider.

L’atelier se compose d’un temps d’échanges et d’explication du déroulement de l’atelier, puis nous passerons à la création ! Et nous finirons pas le rangement et le nettoyage.

(pas de cuisson, on ne repart pas avec nos créations)

Rendez-vous le mercredi 27 mai, de 10h à 12h à Quai n°3 (dans la gare de montfort)

Ouvert à tous, Adultes et enfants à partir de 8 ans.

Tarif solo de 10 à 20€, tarif duo parent-enfant de 15 à 30€ .

1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62

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English :

L’événement ATELIER MODELAGE Adulte & enfants Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Montfort Communauté