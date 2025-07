« Monte-Cristo » Saison Culturelle Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Début : 2026-05-21 20:30:00

fin : 2026-05-21

2026-05-21

Le jeudi 21 mai à 20h30, dans le cadre de la saison culturelle de Montfort-sur Meu, la Compagnie Voltige, Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux vous proposent le récit musical « Monte-Cristo » à la salle Le Confluent de Montfort.

Librement adapté du roman d’Alexandre Dumas.

Edmond Dantès, jeune marin de dix-neuf ans, débarque à Marseille pour s’y fiancer le lendemain avec la belle Catalane Mercédès. Trahi par des amis jaloux, il est dénoncé comme conspirateur bonapartiste et

enfermé dans une geôle du château d’If, au large de Marseille. Après quatorze années d’emprisonnement, il réussit à s’évader et entreprend alors de se venger méthodiquement de ceux qui l’ont accusé à tort… L’art des séries si prisé dans nos foyers ne date pas d’hier. En 1844, Dumas entamait la publication du roman feuilleton Le Comte de Monte-Cristo demeuré mythique. Avec leur exceptionnel talent, le conteur Nicolas

Bonneau, la musicienne comédienne Fanny Chériaux et le guitariste Mathias Castagné revisitent ce monument sur le mode d’un palpitant polar radiophonique à regarder, feuilleton aux allures tarantinesques , aux accents morriconiens , mêlant satire sociale et élans romanesques, dans lequel le spectateur succombe avec le héros aux jouissances sans limite de la vengeance.

Dès 10ans.

Durée 1h50

Sur réservation.

Tarifs Adulte 22€; -18 ans 10€; Abonné 14€

Petite restauration sur place.

LA PRESSE EN PARLE

« Un Monte-Cristo exceptionnel ! Voici l’art du conte décliné dans toutes ses dimensions, servi par des lumières, une mise en son et en scène inventives qui ajoutent rythme, humour et recul nécessaire au jeu théâtral. Un spectacle comme un pied de nez, qui démontre l’universalité de l’oeuvre de Dumas et une fin rock n’roll d’une cruelle actualité. » LE TÉLÉGRAMME

Le Petit +

Venez tester vos connaissances autour de la littérature classique.

Du 2 au 16 mai Horaires à préciser

Médiathèque Lagirafe Accès libre. .

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 00 17

