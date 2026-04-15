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Rando VTT, gravel et pédestre Montfort-sur-Meu

Rando VTT, gravel et pédestre Montfort-sur-Meu lundi 25 mai 2026.

Adresse : Abbaye de Montfort

Ville : 35160 Montfort-sur-Meu

Département : Ille-et-Vilaine

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 07:30:00

Tarif :

Montfort-sur-Meu

Rando VTT, gravel et pédestre

Abbaye de Montfort Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 07:30:00
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-25

L’Association Montfort VTT vous propose une randonnée VTT, une rando Gravel et un rando pédestre ouverte au trail au départ de l’Abbaye de Montfort pour profiter de la nature et se dépenser en même temps le lundi 25 mai.
Départ à 7h30 et 10h00.
Au programme
– 4 circuits VTT 22km (familial), 37km (plaisir), 45 km (plaisir +), 53km (sportif) et 63 km (costaud). Tarif 6€
– 4 circuits pédestre ouvert au trail (non chronométré) 10km , 13km, 16km, 19km. Tarif 5€
– 1 circuit gravel 55km. Tarif 6€

Ravitaillements et sandwich à l’arrivée.   .

Abbaye de Montfort Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Rando VTT, gravel et pédestre Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Montfort Communauté

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