Rando VTT, gravel et pédestre Montfort-sur-Meu
Rando VTT, gravel et pédestre Montfort-sur-Meu lundi 25 mai 2026.
Montfort-sur-Meu
Rando VTT, gravel et pédestre
Abbaye de Montfort Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 07:30:00
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
L’Association Montfort VTT vous propose une randonnée VTT, une rando Gravel et un rando pédestre ouverte au trail au départ de l’Abbaye de Montfort pour profiter de la nature et se dépenser en même temps le lundi 25 mai.
Départ à 7h30 et 10h00.
Au programme
– 4 circuits VTT 22km (familial), 37km (plaisir), 45 km (plaisir +), 53km (sportif) et 63 km (costaud). Tarif 6€
– 4 circuits pédestre ouvert au trail (non chronométré) 10km , 13km, 16km, 19km. Tarif 5€
– 1 circuit gravel 55km. Tarif 6€
Ravitaillements et sandwich à l’arrivée. .
Abbaye de Montfort Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Rando VTT, gravel et pédestre Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Montfort Communauté
À voir aussi à Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine)
- Don du sang Montfort-sur-Meu 28 avril 2026
- RENCONTRE Thé en deuil réservé aux adultes Place de la Gare Montfort-sur-Meu 29 avril 2026
- CONFERENCE Le sarrasin en Bretagne culture et alimentation du XVe au XXe siècle Place de la Gare Montfort-sur-Meu 30 avril 2026
- Circuit la ceinture verte n°203 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine 1 mai 2026
- Circuit de la balade forestière n°119 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine 1 mai 2026