Répar’Café Montfort-sur-Meu

Apprenons à réparer nos petits électroménagers, vêtements et vélos !

Réparer ensemble, c’est l’idée des Répar’café ouverts à tous, bricoleurs ou pas du tout.

Outils et matériel sont disponibles sur place. Guidés par des bénévoles compétents en réparations de toute sorte, voici l’occasion de donner une seconde vie à nos appareils électriques, objets utiles, jouets, vêtements…

L’économie circulaire est un modèle de production et de consommation qui consiste à partager, réutiliser, réparer, rénover et recycler les produits et les matériaux existants le plus longtemps possible afin qu’ils conservent leur valeur.

Le répar’café est proposé gratuitement.

Rendez-vous mercredi 18 février entre 10h et 12h à Quai n°3 (dans la gare de Montfort).

Entrée libre. .

Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne

