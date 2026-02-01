Répar’Café Montfort-sur-Meu
Répar’Café Montfort-sur-Meu mercredi 18 février 2026.
Répar’Café
Place de la Gare Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-18 10:00:00
fin : 2026-02-18 12:00:00
2026-02-18
Apprenons à réparer nos petits électroménagers, vêtements et vélos !
Réparer ensemble, c’est l’idée des Répar’café ouverts à tous, bricoleurs ou pas du tout.
Outils et matériel sont disponibles sur place. Guidés par des bénévoles compétents en réparations de toute sorte, voici l’occasion de donner une seconde vie à nos appareils électriques, objets utiles, jouets, vêtements…
L’économie circulaire est un modèle de production et de consommation qui consiste à partager, réutiliser, réparer, rénover et recycler les produits et les matériaux existants le plus longtemps possible afin qu’ils conservent leur valeur.
Le répar’café est proposé gratuitement.
Rendez-vous mercredi 18 février entre 10h et 12h à Quai n°3 (dans la gare de Montfort).
Entrée libre. .
Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62
