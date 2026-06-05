Montfort-sur-Meu

Atelier Fabrication d’abris à chauves-souris

1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Assemblons et décorons des abris pour accueillir les chauves souris dans nos jardins !

En offrant un abri pour les chauves souris, vous contribuez à la conservation d’espèces souvent menacées par la destruction de leurs habitats naturels. De plus, encourager la présence de ces petits mammifères favorise la biodiversité locale et peut réduire l’utilisation de pesticides dans votre jardin !

Le saviez-vous ? Une chauve souris mange entre 6000 et 8000 insectes chaque nuit.

Le temps d’une après-midi, vous aurez l’occasion de construire votre propre abris que vous pourrez ramener chez vous et accrocher dans votre jardin. Tout le matériel nécessaire sera fourni, il ne vous reste plus qu’à tout assembler et décorer !

Cet atelier est proposé pour petits et grands à partir de 10 ans, les enfants mineurs devront être accompagnés d’un adulte. Merci d’inscrire toutes les personnes qui vont participer à l’activité.

A prix libre et conscient dès 1€ sur inscription à partir de 10 ans, mineurs accompagnés d’un adulte. .

1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62

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English :

L’événement Atelier Fabrication d’abris à chauves-souris Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Montfort Communauté