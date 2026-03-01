ATELIER Cuisine ukrainienne Montfort-sur-Meu
ATELIER Cuisine ukrainienne Montfort-sur-Meu dimanche 15 mars 2026.
ATELIER Cuisine ukrainienne
Place de la Gare Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Début : 2026-03-15 10:00:00
fin : 2026-03-15 13:00:00
Date(s) :
2026-03-15
Découvrons, préparons et dégustons des spécialités ukrainiennes avec Irina et Iryna!
Au menu:
entrée: salade šuba
plat principal à base de choux farcis Goloubty
dessert surprise
Rendez-vous le dimanche 15 mars de 10h à 13h, dégustation comprise !
Atelier à partir de 12 ans, enfants accompagnés. N’hésitez pas à venir seul.e, en famille ou entre ami.e.s ! .
Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62
