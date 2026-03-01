ATELIER Cuisine ukrainienne Montfort-sur-Meu

ATELIER Cuisine ukrainienne

Découvrons, préparons et dégustons des spécialités ukrainiennes avec Irina et Iryna!

Au menu:

entrée: salade šuba

plat principal à base de choux farcis Goloubty

dessert surprise

Rendez-vous le dimanche 15 mars de 10h à 13h, dégustation comprise !

Atelier à partir de 12 ans, enfants accompagnés. N’hésitez pas à venir seul.e, en famille ou entre ami.e.s ! .

Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62

