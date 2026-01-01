Rencontre jeux de société Montfort-sur-Meu

Rencontre jeux de société

1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

2026-01-14 17:30:00

2026-01-14 21:30:00

2026-01-14

Jouons à tout va un jour par mois ! En alternance un mercredi soir (entre adultes et plus de 15 ans) et un dimanche après-midi (pour tous)

Ramenons nos jeux favoris ou découvrons ceux des autres autour d’un bon verre !

Tout le monde est le bienvenu, seul.e, en famille, entre ami.e.s, collègues…

A n’importe quel moment entre 17h30 et 21h30, avec quelques jeux sous le coude ou les mains vides, passons 20 minutes.. 1h…3h à découvrir de nouveaux jeux ou à partager les nôtres, dans la joie et la bonne humeur.

Rendez-vous mercredi 14 janvier entre 17h30 à 21h30 !

Gratuit, hors consommations payantes. .

1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne

