Initation Jeux de rôle Montfort-sur-Meu

Initation Jeux de rôle

1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 13:00:00

fin : 2025-11-09 16:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Immergeons-nous dans l’univers fascinant d’Aria, avec des règles simples et idéales pour s’initier à la pratique du jeu de rôle !

Armez vous d’un papier, d’un crayon, et surtout de votre imagination !

Rendez-vous dimanche 9 novembre entre 13h à 16h !

Gratuit, hors consommations payantes. .

1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62

