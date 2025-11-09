Initation Jeux de rôle Montfort-sur-Meu
1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Début : 2025-11-09 13:00:00
fin : 2025-11-09 16:00:00
Immergeons-nous dans l’univers fascinant d’Aria, avec des règles simples et idéales pour s’initier à la pratique du jeu de rôle !
Armez vous d’un papier, d’un crayon, et surtout de votre imagination !
Rendez-vous dimanche 9 novembre entre 13h à 16h !
Gratuit, hors consommations payantes. .
1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62
