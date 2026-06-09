ATELIER Mes 1ers pas en numérique Montfort-sur-Meu
ATELIER Mes 1ers pas en numérique Montfort-sur-Meu mardi 9 juin 2026.
Montfort-sur-Meu
ATELIER Mes 1ers pas en numérique
1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-09
Apprenons à nous débrouiller avec nos ordinateurs (pour personnes débutantes).
L’équipe d’animation numérique et de développement social de l’agence départementale du pays de Brocéliande reprend ses ateliers Mes premiers pas en numérique tous les mardis (hors vacances scolaires et sauf mention contraire) de 14h à 16h, au sein du Café-cantine du tiers-lieu Quai n°3 .
Ces ateliers, conçu comme un tremplin au développement de tous types d’usage du numérique, s’adressent à toutes personnes débutantes ou peu aguerries à l’utilisation d’un ordinateur et/ou d’un smartphone.
Gratuit .
1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62
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English :
L’événement ATELIER Mes 1ers pas en numérique Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Montfort Communauté
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