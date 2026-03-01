ATELIER Initiation à l’oenologie Montfort-sur-Meu

ATELIER Initiation à l’oenologie

Place de la Gare Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-12 19:00:00

fin : 2026-03-12 21:30:00

Date(s) :

2026-03-12

Initiation à l’œnologie avec dégustations de cinq cuvées.

Découverte du vin, son élaboration, les principaux cépages et grandes régions viticoles.

Initiation à la dégustation du vin, les différentes étapes et l’influence des choix de vinification sur le profil du vin.

Dégustation de 5 vins.

Rendez-vous jeudi 12 mars de 19h à 21h30 à Quai n°3 .

Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne

