ATELIER Initiation à l’oenologie Montfort-sur-Meu

ATELIER Initiation à l’oenologie
Place de la Gare Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Début : 2026-03-12 19:00:00
fin : 2026-03-12 21:30:00
2026-03-12
Initiation à l’œnologie avec dégustations de cinq cuvées.
Découverte du vin, son élaboration, les principaux cépages et grandes régions viticoles.
Initiation à la dégustation du vin, les différentes étapes et l’influence des choix de vinification sur le profil du vin.
Dégustation de 5 vins.
Rendez-vous jeudi 12 mars de 19h à 21h30 à Quai n°3 .
Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62
