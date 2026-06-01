Les pieds dans l’herbe Partir en Livres Montfort-sur-Meu mardi 30 juin 2026.

Montfort-sur-Meu

Les pieds dans l’herbe Partir en Livres

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 11:00:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Le mardi 30 juin à partir de 11h, dans le cadre de Partir en Livre, la médiathèque de Montfort-sur-Meu invite les enfants de 0 à 3 ans à l’étang de la Cane pour une lecture les pieds dans l’herbe.

Gratuit.

Sur inscription. .

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 94 92

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English :

L’événement Les pieds dans l’herbe Partir en Livres Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Montfort Communauté