Les pieds dans l’herbe Partir en Livres Montfort-sur-Meu
Les pieds dans l’herbe Partir en Livres Montfort-sur-Meu mardi 30 juin 2026.
Montfort-sur-Meu
Les pieds dans l’herbe Partir en Livres
Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 11:00:00
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
Le mardi 30 juin à partir de 11h, dans le cadre de Partir en Livre, la médiathèque de Montfort-sur-Meu invite les enfants de 0 à 3 ans à l’étang de la Cane pour une lecture les pieds dans l’herbe.
Gratuit.
Sur inscription. .
Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 94 92
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English :
L’événement Les pieds dans l’herbe Partir en Livres Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Montfort Communauté
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